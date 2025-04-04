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Фронтовые концертные бригады Мариинского округа продолжают радовать земляков своим творчеством

Для жителей деревни 2-Пристань творческие коллективы и солисты районного Дома культуры организовали патриотический концерт «Салют Победы». В концертной программе прозвучали незабываемые песни и стихи военных лет, произведения о Великой Победе. Ярким завершением программы стала всеми любимая песня «Катюша» в исполнении юной певицы Агнии Баженовой.
Фронтовая бригада детской музыкальной школы № 80 села Суслово отправилась в гости в отделение милосердия Листвянского дома-интерната Тисульского округа. Преподаватели вместе с учащимися в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовили для проживающих и работников дома-интерната концертную программу с песенными и стихотворными поздравлениями.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

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kuzbassnews.ru
04/04/2025
Культура
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Тисуль
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