Гала-концерт открытого конкурса народных талантов «БеZ границ» прошел в Мариинске

Всего на конкурс было подано 50 заявок, и в финал отобрали 17 самых ярких и самобытных номеров. На сцене культурно-досугового центра «Юбилейный» выступили вокалисты, танцоры и артисты цирковых студий.

Сверкающие костюмы, захватывающая музыка и невероятная энергетика артистов – все это создавало незабываемую атмосферу праздника творчества. Ежегодно в конкурсе народных талантов участвуют более 150 человек.

В этом году по итогам заседания оценочной комиссии абсолютными победителями и обладателями Гран-при конкурса народных талантов «БеZ границ» стали Дарья Маурер и Мария Ситаева с номером «Пиковая Дама» (руководитель Мария Казанцева, цирковая студия «Фиеста»). Все конкурсанты получили сладкие призы и подарки от меценатов.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)