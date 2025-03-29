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Гала-концерт открытого конкурса народных талантов «БеZ границ» прошел в Мариинске

Всего на конкурс было подано 50 заявок, и в финал отобрали 17 самых ярких и самобытных номеров. На сцене культурно-досугового центра «Юбилейный» выступили вокалисты, танцоры и артисты цирковых студий.
Сверкающие костюмы, захватывающая музыка и невероятная энергетика артистов – все это создавало незабываемую атмосферу праздника творчества. Ежегодно в конкурсе народных талантов участвуют более 150 человек.
В этом году по итогам заседания оценочной комиссии абсолютными победителями и обладателями Гран-при конкурса народных талантов «БеZ границ» стали Дарья Маурер и Мария Ситаева с номером «Пиковая Дама» (руководитель Мария Казанцева, цирковая студия «Фиеста»). Все конкурсанты получили сладкие призы и подарки от меценатов.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
29/03/2025
Культура
Мариинск

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