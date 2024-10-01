Генерал-майор Юрий Кель поздравил личный состав с 8-й годовщиной образования Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу

30 сентября в Кемерове состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8-й годовщине со дня образования Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В мероприятии принял участие личный состав территориального органа.

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель выступил с поздравительной речью, в которой отметил важность службы в обеспечении общественной безопасности и защиты интересов граждан. В своем обращении Юрий Викторович подчеркнул, что за 8 лет своего существования кузбасское управление заняло достойное место в системе Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Он отметил, что процесс становления органа был непростым, но наполнен уникальными и яркими моментами, а сотрудники и военнослужащие всегда проявляли профессионализм и стойкость.

Особое внимание генерал-майор Кель уделил заслугам спецподразделений, которые ведут борьбу с терроризмом и экстремизмом, защищая безопасность страны и её граждан. Он также выразил уверенность, что в тесном взаимодействии со всеми силовыми структурами личный состав Управления будет продолжать надёжно обеспечивать общественный порядок, защищать права и безопасность граждан, а также контролировать соблюдение законодательства в области оборота оружия.

«В этот день мы чтим память наших товарищей, погибших при выполнении служебных обязанностей. Мы склоняем головы перед их подвигом и бережно храним светлую память о них», - сказал Юрий Викторович.

В ходе торжественного собрания руководитель территориального органа вручил отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды, пожелав им дальнейших успехов в службе на благо Родины.

С начала 2024 года спецподразделения Росгвардии по Кузбассу выполнили более 700 служебно-боевых задач. В течение 9 месяцев сотрудники вневедомственной охраны отработали более 18 000 сигналов тревоги с охраняемых объектов. В рамках мероприятий по контролю за хранением оружия инспекторами Росгвардии проведено 6,5 тысяч проверок владельцев. Кроме того, подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу выполнили почти 900 задач, связанных с обеспечением охраны общественного порядка и безопасности.

Фото: Росгвардия