Герметизацию электролизёров на НкАЗе будут контролировать с помощью компьютерного зрения

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали депутаты, экологи и представители общественности

Гости посетили корпуса электролизного производства, где сейчас идет глобальная перестройка, осмотрели новейшие газоочистные установки «сухого» типа, построенные РУСАЛом в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Напомним, что План природоохранных мероприятий НкАЗа, разработанный в свое время по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска, является частью комплексного плана Новокузнецка по снижению выбросов в атмосферный воздух, утвержденный в Правительстве России. В 2019 году Природоохранная программа завода была включена в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», в ее реализацию РУСАЛ уже вложил около 5 млрд рублей.

В настоящий момент на НкАЗе на новые технологии переведены 425 электролизёров из 531, построены 3 сухие газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа, и уже на 75% готова четвертая.

В скором времени многоступенчатой системой газоочистки, совмещающей традиционный «мокрый» способ очистки промышленных газов с современным высокоэффективным «сухим», оснастят все шесть корпусов электролизного производства. Эффективность их работы, равно как и недопущение разгерметизации электролизеров со стороны персонала будет контролировать система компьютерного зрения. После успешной апробации она массово внедряется на алюминиевых заводах.

- Радует, что для экологической модернизации своих предприятий РУСАЛ привлекает тысячи российских ученых, инженеров, конструкторов, проектировщиков, программистов, размещает заказы на отечественных машино- и приборостроительных заводах, создает и успешно внедряет самые современные природоохранные технологии, - отметил член Общественного экологического совета, депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов Роман Кисельников.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа