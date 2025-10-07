Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
ГИБДД Новокузнецка ищет очевидцев ДТП

ГИБДД г. Новокузнецка просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 19 сентября 2025г. около 13 часов 00 минут в районе дома № 194  по ул. Гончарова.

В ДТП участвовали два автомобиля: «ГАЗ 31105» и «Daewoo Lacetti».

Госавтоинспекция г. Новокузнецка просит очевидцев ДТП, а также обращается к другим к автолюбителям, которые в это время могли передвигаться по городу и стать очевидцами происшествия, или момент столкновения мог попасть в объектив видеорегистратора, передать информацию в отдел ГИБДД на ул. Покрышкина, 18а/3 или по телефону (3843) 45-62-31.

 

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

07/10/2025
