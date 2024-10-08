ГК «Азот» вводит первый семеноводческий центр в Кузбассе

7 октября компания «Азот-Агро» открыла в посёлке Звёздный Кемеровского округа завод по производству семян. Мощность семеноводческого центра составляет 20 000 тонн семян в год. В торжественном запуске нового сельскохозяйственного объекта принял участие губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк.

Строительство нового семеноводческого центра на территории сельхозпредприятия завершено в мае 2024 года, инвестиции в проект составляют 430 млн рублей.

— Завод создали на месте бывшего совхоза «Звездный». Земли стояли, не возделывались. Сейчас их вернули в сельскохозяйственный оборот. Оснастили предприятие самой современной техникой, укомплектовали кадрами. Проведена большая научная работа. Выведены семена, которые адаптированы к нашим почвам и природным условиям. Этот материал гарантирует высокую урожайность. Для Кузбасса открытие собственного селекционно-семеноводческого центра — важный шаг к продовольственной безопасности, — прокомментировал в ходе церемонии открытия Илья Середюк.

В новом семенном центре планируется получать сортовые семена пшеницы, ячменя, гороха. Это семена репродукции «Суперэлита», «Элита» сортов отечественной селекции и семена репродукции «РС-1» и «РС-2» семян импортной селекции. В перспективе следующего года — начать выпуск семян рапса. Семенной завод будет работать в круглогодичном режиме с остановкой на плановые ремонты в зимний период. Как ожидается, на полную мощность предприятие выйдет в 2025-2026 годах.

— В ближайшие два года по результатам работы введенного сегодня семенного завода и с учетом потребностей сельхозпроизводителей ГК «Азот» рассмотрит решение о строительстве второго такого комплекса в Кемеровской области, — отметил генеральный директор КАО «Азот» (входит в ГК «Азот») Андрей Вишневский.

Для обслуживания компактного семенного комплекса требуется максимум 12 человек. Это операторы зерносушильного комплекса, механизаторы, водители грузового транспорта, агроном-семеновод. Они будут следить за оборудованием и в онлайн-режиме руководить процессом.

ООО «Азот-Агро» создано в 2019 году КАО «Азот» и компанией «Центр передового земледелия» (входят в ГК «Азот») как опытная демонстрационная площадка для отработки прогрессивных сельхозтехнологий, возделывания высокопродуктивных сортов различных культур и поиска решений для получения наивысших показателей урожайности. В 2022 году компания поставила рекорд по урожайности в Кузбассе, добившись средней урожайности по зерновым и зернобобовым в 62 ц/га.

В настоящее время посевные площади компании составляют порядка 10 тыс. га, в том числе 185 га – опытно-производственная площадка. С пуском семеноводческого центра максимальное количество площадей будет задействовано под семеноводство.

Фото: Азот-Агро