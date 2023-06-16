Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу от ГБУ «Прокопьевская СББЖ» были получены сведения, указывающие на признаки нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства РФ выразившееся в том, что гражданин, проживающий в п. Октябрьский Прокопьевского муниципального округа, отказался предоставить сотрудникам ГБУ «Прокопьевская СББЖ» принадлежащих ему животных (крупный рогатый скот в количестве 2 головы) для проведения обязательных противоэпизоотических, профилактических мероприятий.

Указанные действия приводят к нарушениям следующих обязательных требований ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и пункта 37 «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», утв. приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622.

В июне 2023 года гражданину объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Управление Россельхознадзора предупреждает, что содержание сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве без плановых противоэпизоотических мероприятий проводимыми специалистами государственной ветеринарной службы, может повлечь возникновение и распространение заразных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека, таких как ящур, сибирская язва, лейкоз, туберкулез и прочие.