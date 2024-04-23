Грузовой автомобиль алтайского ЗАО «Эвалар» передвигался по Кузбассу без прохождения техосмотра

Грузовой автомобиль «HINO» с просроченной диагностической картой, принадлежащий алтайской компании, был остановлен сотрудниками ГИБДД в Мариинском муниципальном округе Кузбасса. За выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего технический осмотр, компании был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Не согласившись с назначенным наказанием, компания обжаловала постановление в Мариинский городской суд Кемеровской области…

В конце января 2024 года государственным инспектором ОГИБДД Отдела МВД «Мариинский» на междугородней трассе в Мариинском округе был остановлен грузовой автомобиль «HINO». В ходе проверки документов водитель предъявил диагностическую карту транспортного средства, срок действия которой истёк ещё в начале декабря прошлого года. За управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, водителю был назначен административный штраф в размере две тысячи рублей.

При этом выяснилось, что грузовой автомобиль принадлежит алтайской компании, которая и выпустила на линию транспортное средство без прохождения технического осмотра. За совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, компании был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, исполнительный директор компании «Эвалар» обратился с жалобой в суд, в котором просил постановление отменить, либо признать совершённое правонарушение малозначительным и применить административное наказание в виде предупреждения.

Однако суд в результате рассмотрения жалобы не усмотрел оснований для признания правонарушения малозначительным. Не было выявлено и иных нарушений, допущенных должностным лицом ГИБДД в ходе привлечения юридического лица к административной ответственности.

В итоге постановление государственного инспектора ОГИБДД Отдела МВД России «Мариинский» в отношении ЗАО «Эвалар» было оставлено без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд