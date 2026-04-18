Гурьевские металлурги почтили память героев Великой Отечественной войны

Работники Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» вместе со своими семьями приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Заводчане традиционно присоединились к шествию «Бессмертный полк». Сотрудники с портретами своих родственников–фронтовиков прошли по улицам города, демонстрируя неразрывную связь поколений и вечную память о героизме предков.

Кульминацией праздничного дня стала церемония возложения цветов к Вечному огню на Аллее Героев.

Особенно трогательное событие – парад дошколят – украсило торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Ребята, среди которых также были дети сотрудников Гурьевского филиала «ЧМК», одетые в форму разных военных подразделений с гордостью прошли маршем по площади.

«Для нас, заводчан, День Победы – это не просто памятная дата, это священный праздник, который объединяет поколения и напоминает о величайшем подвиге, совершенном нашими предками. Мы гордимся тем, что каждый год искренне вспоминаем героев и прививаем эту важные традицию своим детям», – сказал директор Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» Владимир Дворянчиков.

