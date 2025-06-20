Гурьевские росгвардейцы выполнили нормативы ГТО на отлично

В Гурьевске личный состав вневедомственной охраны Росгвардии поддержал всероссийскую акцию по сдаче физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Здоровый образ жизни поддержали и дети сотрудников войск правопорядка.

В спортивном комплексе «Металлург» росгвардейцы успешно выполнили нормативы по прыжкам в длину с места, подтягиваниям на перекладине, отжиманиям, стрельбе из пневматической винтовки, а также в беге на короткие и длинные дистанции. Не отставали от взрослых и юные спортсмены, самую младшему из которых 6 лет.

Капитан Сергей Коломиец, возглавляющий Гурьевский филиал вневедомственной охраны Росгвардии, подчеркнул, что поддержание спортивной формы – обязательная составляющая служебной деятельности. Сдача нормативов ГТО, по его мнению, представляет собой своеобразную проверку физической готовности сотрудников.

Результаты бойцов зафиксировали организаторы спортивного события. Все участники выполнили нормативы на золотой знак ГТО, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Фото: Росгвардия