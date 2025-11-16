Гурьевский филиал «ЧМК» посетили школьники

Работники Гурьевского филиала «ЧМК» (входит в Группу «Мечел») познакомили учащихся школы №11 г. Гурьевска с металлургическим производством.

28 шестиклассников получили возможность увидеть работу предприятия изнутри. Затаив дыхание, дети наблюдали за гудящими и искрящимися мирами сортопрокатного и шаропрокатного цехов. Оказалось, родители некоторых ребят и сегодня работают на заводе.

Финалом экскурсии стало посещение музейной комнаты, где школьники познакомились с историей градообразующего предприятия. Разглядывая экспонаты, многие из ребят удивились, что чугунная печная дверца с символикой «ГМЗ», которую они не раз встречали в домах своих бабушек и дедушек, оказалась результатом труда гурьевских металлургов.

«У нашего предприятия славная история, его традиции передаются из поколения в поколение, нам есть, чем гордиться. Такие экскурсии помогают ребятам лучше узнать историю родного города, увидеть реальное металлургическое производство и, возможно, более предметно и осознанно подойти к вопросу выбора будущей профессии», — сказал директор по работе с персоналом Александр Абраменко.

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"