Хоккейный клуб «Кузбасс» встретился с легендарным спецназом Росгвардии в Кемерове

Действующие чемпионы России по хоккею с мячом, игроки хоккейного клуба «Кузбасс», посетили легендарный отряд специального назначения Росгвардии «Кузбасс» в Кемерове. Визит стал уникальным опытом для спортсменов, позволив им познакомиться с работой элитного подразделения.

Для гостей была организована насыщенная программа, включающая демонстрацию современных образцов вооружения, бронетехники, экипировки, а также разведывательных и ударных дронов, которые применяются в зоне специальной военной операции.

Особое впечатление на хоккеистов произвела экскурсия в комнату боевой славы отряда, где они увидели редкие экспонаты и трофеи, привезенные из различных военных конфликтов.

Во время чаепития командир отряда полковник Дмитрий Печерин рассказал о квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета — высшего символа войск Росгвардии. Он отметил, что для его получения решающую роль играет не только физическая подготовка, но и стойкость духа, морально-волевые качества и умение сохранять хладнокровие в сложных ситуациях — качества, которые важны не только в бою, но и в спорте.

Капитан ХК «Кузбасс» Руслан Тремаскин отметил важность этой встречи для команды:

«Для нас это был не только познавательный, но и вдохновляющий опыт. Мы увидели, как работают настоящие профессионалы, на которых лежит огромная ответственность. Любая их ошибка может обернуться серьезными последствиями. Эти люди — пример мужества и дисциплины. Мы узнали много нового о бронетехнике, стрелковом вооружении и даже современных квадрокоптерах. А рассказ о краповом берете подчеркнул, насколько важны сила духа и выдержка в таких испытаниях».

Визит завершился обменом памятными сувенирами между командиром спецподразделения и капитаном команды. Одним из подарков стала игровая майка хоккейного клуба «Кузбасс» с автографами действующих чемпионов.

Фото: Росгвардия