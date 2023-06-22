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Хранение зерна должно осуществляться в соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности зерна»

   Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

       Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, обеспечивающих безопасность зерна  и сохранность его потребительских свойств, при соблюдении требований к процессам хранения зерна. Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть доступными для их очистки и обеззараживания. Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов активной вентиляции должны обеспечить предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов.

       В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные, горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, а также пищевую продукцию иного вида и непищевую продукцию в случае, если это может привести к загрязнению зерна.

     В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна быть организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха.

    В зернохранилищах при хранении зерна должны обеспечиваться условия, позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность.    

     В целях предотвращения зараженности зерна вредителями хлебных запасов, перед закладкой на хранение зерна нового урожая, склады необходимо привести в надлежащее состояние: очистить от пыли, остатков зерна прошлого урожая и провести обеззараживание. 

Общество
kuzbassnews.ru
22/06/2023
Общество
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