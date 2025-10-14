Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Илья Середюк дал старт работе инновационной газоочистной установки на Новокузнецком алюминиевом заводе

Новая установка работает по технологии «сухой» газоочистки (СГОУ), это разработка Инженерно-технологического центра РУСАЛа. Природоохранная программа НкАЗа включена в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Новая установка позволяет снижает вредные выбросы в атмосферу. Комбинация «сухой» и «мокрой» газоочистки позволяет очищать электролизные газы на 99,5% и возвращает уловленный материал во вторичный оборот. Это один из самых высоких показателей в мировой промышленности. Это уже пятая новая газоочистка такого типа на заводе. Сейчас ведется строительство шестой. Ее ввод запланирован в 2026 году. К началу 2027 года выбросы в атмосферу на НкАЗе снизятся от уровня 2017 года на 2,9 тысячи тонн», — отметил губернатор Илья Середюк.

Работа газоочистной установки основана на адсорбции фтористого водорода металлургическим глиноземом, который также является сырьем для получения алюминия-сырца. В настоящий момент на НкАЗе на новые технологии уже переведен 475 электролизер из 531 — почти 90%.

Строительство собственных газоочистных установок — одно из ключевых направлений РУСАЛа в области охраны окружающей среды. В процессе разработки технологии компания получила два патента и внедрила множество инновационных решений, которые позволили, среди прочего, уменьшить вдвое площадь застройки, снизить металлоемкость установки, оптимизировать состав и количество оборудования.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
14/10/2025
