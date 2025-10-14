Илья Середюк дал старт работе инновационной газоочистной установки на Новокузнецком алюминиевом заводе

Новая установка работает по технологии «сухой» газоочистки (СГОУ), это разработка Инженерно-технологического центра РУСАЛа. Природоохранная программа НкАЗа включена в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Новая установка позволяет снижает вредные выбросы в атмосферу. Комбинация «сухой» и «мокрой» газоочистки позволяет очищать электролизные газы на 99,5% и возвращает уловленный материал во вторичный оборот. Это один из самых высоких показателей в мировой промышленности. Это уже пятая новая газоочистка такого типа на заводе. Сейчас ведется строительство шестой. Ее ввод запланирован в 2026 году. К началу 2027 года выбросы в атмосферу на НкАЗе снизятся от уровня 2017 года на 2,9 тысячи тонн», — отметил губернатор Илья Середюк.

Работа газоочистной установки основана на адсорбции фтористого водорода металлургическим глиноземом, который также является сырьем для получения алюминия-сырца. В настоящий момент на НкАЗе на новые технологии уже переведен 475 электролизер из 531 — почти 90%.

Строительство собственных газоочистных установок — одно из ключевых направлений РУСАЛа в области охраны окружающей среды. В процессе разработки технологии компания получила два патента и внедрила множество инновационных решений, которые позволили, среди прочего, уменьшить вдвое площадь застройки, снизить металлоемкость установки, оптимизировать состав и количество оборудования.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса