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Илья Середюк избран губернатором Кузбасса

По данным региональной Избирательной комиссии, итоговая явка на выборах губернатора Кузбасса составила 64,57%.

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области – Кузбасса признаны состоявшимися и действительными.

По итогам обработки 100% бюллетеней губернатором Кузбасса с результатом 78,38%, или 949 185 голосов избирателей, избран Илья Середюк.

Голоса избирателей распределились следующим образом: Илья Середюк — 78,38%, Мария Городештян — 7,18%, Александр Карпов — 5,93%, Юрий Скворцов — 4,93%, Роман Клейстер — 2,98%.

Члены Избирательной комиссии региона подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса.

Досрочные выборы губернатора Кузбасса проходили 6 по 8 сентября. Всего работали 1549 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий. Контроль за выборами в регионе проводил Центр общественного наблюдения.

 

Фото: пресс-центр правительства Кузбасса

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10/09/2024
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