Информируем о предстоящих изменениях в правилах ввоза домашних животных в страны Европейского союза

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 16 сентября 2024 года вступают в действие новые правила для некоммерческого перемещения домашних животных в страны Европейского союза. Правила установлены Исполнительным Регламентом Комиссии Европейского союза 2024/1130 от 19 апреля 2024 (далее — Регламент) в отношении домашних животных (собак, кошек и хорьков), убывающих с территории Российской Федерации.

Согласно Регламента, ввоз домашних животных (собак, кошек и хорьков) в некоммерческих целях на территорию Европейского союза с 16 сентября 2024 года возможен только при проведении в обязательном порядке лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства. Указанное исследование должно проводиться только в аккредитованных лабораториях.

В настоящий момент Россельхознадзор подтвердил перед Европейским союзом возможность проведения исследований в двух лабораториях: Ветеринарном центре ФГБУ «ВГНКИ» в Москве и Лабораторно-диагностическом центре ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимире. Вопрос возможности проведения исследований в других лабораториях в настоящий момент прорабатывается Россельхознадзором.

Для забора крови у животного для проведения исследования определения титра антител к вирусу бешенства владельцам животных, планирующим поездку в страны Евросоюза, можно обратиться в ветеринарные клиники (в том числе ветеринарные клиники — партнеры лаборатории Vet Union: https://vetunion.ru/clinic/partners/), где проведут соответствующую процедуру.

Список ветеринарных клиник, расположенных в Новосибирской, Томской областях, Кемеровской области — Кузбассе, представлен на нашем сайте в разделе «Важная / Полезная информация».