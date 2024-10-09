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Интеллектуальное квиз-шоу "Игра в кино"

Большая часть просмотренных фильмов имеет свойство не откладываться в голове. Исправить сложившуюся ситуацию спешит новый проект "Кузбасскино".

Во время квиз-шоу «Игра в кино» аудитории необходимо разделиться на команды, занять места возле кнопок и обращаться ко всему, что они когда-либо смотрели. На протяжении 4 раундов участникам предстоит совещаться друг с другом и спорить с ведущим для получения звания «Главные знатоки важнейшего из искусств».

По ходу этапов игрокам предстоит отвечать на вопросы, объяснять и вспоминать кинокартины по условиям задания, угадывать исход в отрывках и названия по смайликам. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. За смешные ответы их тоже дают.

Проведение игры осуществляется в арт-зале «Кузбасскино» и на территории заинтересованных учреждений. Приобретение билета возможно в рамках программы «Пушкинская карта».

Записаться игру можно по телефону 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

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kuzbassnews.ru
09/10/2024
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