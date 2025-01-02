Интерактивное представление «Встретим вместе Новый год!» состоялось в Тяжине
На центральной площади Дед Мороз (Владислав Копылов) и его внучка Снегурочка (Юлия Овчинникова) с помощниками Почтовиками (Валерий Лобков и Анна Курихина) поздравили с Новым годом жителей и гостей поселка.
Праздничное настроение землякам создавали лучшие солисты и коллективы Дома культуры «Юбилейный». Надежда и Александр Панкратовы, Оксана Сергеева, участники самодеятельного вокально-инструментального коллектива «Крылья песни» исполнили любимые новогодние хиты.
Посетители представления танцевали, отвечали на вопросы викторины, а также водили хоровод вокруг главной новогодней елки Тяжинского округа.
Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»