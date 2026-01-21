История, подарившая Победу!

В спецвыпуске Коммерсанта вышел материал о роли алюминия в Победе в Великой Отечественно войне. В Новокузнецке работает предприятие, внесшее неоспоримый вклад в общее дело Победы – Новокузнецкий алюминиевый завод.

Решение построить в сибирском городе Сталинске (ныне – Новокузнецк) алюминиевый завод было принято в 1939 году. Начались проектные работы и подбор площадки. Легкий металл был нужен как в оборонной промышленности, так и в мирной.

Как отмечает «Коммерсант», алюминий был необходим буквально для всего: от постройки самолетов и судов, до производства приборов и снарядов. В момент нападения нацистской Германии Советский Союз испытывал алюминиевый голод. Преодолеть его удалось благодаря производственным подвигам тыла, что стало одним из ключевых компонентов Победы.

Нацистская Германия развязала Вторую мировую войну, будучи мировым лидером по производству алюминия (около 200 тыс. тонн в год). СССР в это же время испытывал острую нехватку этого стратегического материала.

Ситуация дополнительно осложнялась потерей в первый год войны основных предприятий цветной металлургии, располагавшихся на западе страны: Днепровского и Волховского алюминиевых заводов, оборудование которых срочно демонтировали и эвакуировали в Сибирь, а также Тихвинский глиноземный.

С сентября 1941-го по январь 1943-го единственным предприятием в стране, способным выпускать алюминий и его сплавы, оставался Уральский алюминиевый завод.

В это время в Сибири усиленными темпами строился Сталинский алюминиевый завод. Работы велись силами женщин, детей и специалистов, забронированных для строительных и монтажных работ. Земляные работы производились вручную: единственный экскаватор выходил из строя в холодную погоду.

В 1942 году директором по строительству был назначен Павел Георгиевич Елизаров. Под его руководством возводились корпуса и монтировалось оборудование, часть которого, под артобстрелами наступавшего врага было эвакуированы из заводов западной части страны.

В ночь на 7 января 1943 года был получен первый сибирский алюминий. Эта смена предполагалась обычной рабочей сменой, однако для всех трудящихся факт получения «Крылатого металла» был настолько важен, что рабочая смена превратилась в торжественное событие.

- Это был праздник. Хотя было тяжело, очень тяжело! – вспоминает ветеран труда НкАЗа, труженица тыла, участница той самой торжественной выливки, крановщица Варвара Александровна Купчикова. На момент пуска завода ей было всего пятнадцать лет. – Мы работали для Победы - без сна, впроголодь, но с верой, что победим!

Потребность в алюминии была настолько высока, что алюминиевые слитки, «чушки», как их еще называли, грузили в вагоны еще горячими.

СтАЗ стал первым производством «крылатого металла» в Сибири, вместе с УАЗом обеспечивая бесперебойную работу оборонной промышленности страны до самого конца войны.

Отчего же алюминий стал настолько востребованным?

«Крылатым» алюминий постепенно сделался в первой трети XX столетия, когда ведущие мировые державы одна за другой наладили массовое производство цельнометаллических самолетов. Но в чистом виде алюминий был непригоден для использования в авиастроении по причине своей хрупкости. Проблему решили немцы, разработавшие в самом начале 1900-х годов алюминиевый сплав с медью, магнием и марганцем — дюралюминий (дюралюмин, дюраль), в честь немецкого города Дюрен, где в 1909 году открылось его первое производство, отмечает «Коммерсант».

Выпускать боевую авиацию из этого сплава Германия начала уже в годы Первой мировой войны. В частности, из него состоял первый в истории принятый на вооружение цельнометаллический истребитель - моноплан Junkers DI.

В 1922 году советские конструкторы по инициативе Комиссии по металлическому самолетостроению, работавшей под руководством Андрея Туполева при Центральном аэрогидродинамическом институте, разобрав немецкий трофейный истребитель, определили химический состав сплава, из которого был сделан Junkers DI. Опытное производство сплава запустили на Кольчугинском заводе по обработке цветных металлов.

Как пишет «Коммерсант», получившийся аналог дюраля назвали кольчугалюминием. Он ничем не уступал германской разработке, но отличался от нее содержанием никеля и иными пропорциями меди и марганца. 26 мая 1924 года поднялся в небо произведенный из него первый отечественный цельнометаллический самолет — АНТ-2.

К концу 1930-х алюминий сделался незаменимым сырьем не только в авиастроении — он широко применялся в автомобильной, приборостроительной, судостроительной и многих других отраслях. От способности обеспечить себя этим металлом стал зависеть военный потенциал ведущих держав.

И благодаря своевременному строительству алюминиевых заводов на Урале и в Сибири Советский Союз получил преимущество на суше и в воздухе, что стало одним из решающих факторов в Победе в Великой Отечественной войне.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа