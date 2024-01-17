Итоги деятельности федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна за 2023 год

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в 2023 году плановые и внеплановые проверки не проводились. Проведено 305 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 839 мероприятий за соблюдением обязательных требований, предъявляемых к зерну и продуктам переработки зерна при осуществлении экспортно-импортных операций (Хакасия – 369; Тыва-39; Кузбасс-431).

По заявкам хозяйствующих субъектов, с целью включения в реестр предприятий РФ аттестованных на право производства, хранения и экспорта зерна в Китай, должностными лицами Управления аттестовано 36 складских помещений (Хакасия-3; Кузбасс – 33).

Общий объем проконтролированной продукции составил 954,718 тыс.тонн (Хакасия-155,33 т.т; Тыва – 7,463 т.т.; Кузбасс – 791,923 т.т.).

Прекращено действие 116 деклараций о соответствии в связи с выявлением фактов недостоверного декларирования зерна (Хакасия- 32; Тыва-8; Кузбасс-76).

С целью реализации программы профилактики правонарушений должностными лицами Управления проведено: 179 профилактических визитов (Хакасия- 31; Тыва-20; Кузбасс-128), 2893 консультирований (Хакасия-495; Тыва-306; Кузбасс-2092), 224 информирования хозяйствующих субъектов (Хакасия 39; Тыва-11; Кузбасс – 174), объявлено 130 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (Хакасия-42; Тыва-8; Кузбасс-80).