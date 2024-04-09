Итоги деятельности в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами за 1 квартал 2024 года

В 1 квартале 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в части соблюдения гражданами и юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции проведено 54 контрольных (надзорных) мероприятия (Хакасия – 14; Тыва -2; Кузбасс-38).

В результате проведенных мероприятий выявлено 40 нарушений (Хакасия -13; Тыва – 2; Кузбасс -25).

Особое внимание уделялось профилактике нарушений, которая включает в себя комплекс мер по предупреждению и устранению причин, способствующих совершению правонарушений – выдачу предостережений, консультирование и информирование поднадзорных лиц, а также иные мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда. Так, на подконтрольной территории Управлением проведено 873 профилактических мероприятия, в том числе: 42 профилактических визита (Хакасия – 6, Тыва-4, Кузбасс – 32); 779 консультирований (Хакасия-171, Тыва-58, Кузбасс – 550); 12 информирований в СМИ (Хакасия- 4, Тыва-2, Кузбасс-6); объявлено 40 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (Хакасия – 13, Тыва – 2, Кузбасс-25).