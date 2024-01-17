Итоги деятельности в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами за 2023 год

Предметом государственного надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами является соблюдение гражданами и юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, за исключением применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения личного подсобного хозяйства.

В 2023 году Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами проведено 179 контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению обязательных требований законодательства в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам которых выявлено 120 нарушений.

В рамках выездных обследований отобрана 261 проба овощных культур и почвы для исследований на наличие остаточного количества пестицидов и агрохимикатов. Превышений предельно допустимых концентраций, как пестицидов, так и нитратов не установлено.

Особое внимание уделялось профилактике нарушений, которая включает в себя комплекс мер по предупреждению и устранению причин, способствующих совершению правонарушений – выдачу предостережений, консультирование и информирование поднадзорных лиц, а также иные мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда. Так, за 2023 год на подконтрольной территории Управлением Россельхознадзора проведено 2586 профилактических мероприятий включающих в себя: 133 профилактических визита (Хакасия — 36, Тыва – 20, Кузбасс – 77); 2251 консультирований (Хакасия – 570, Тыва – 450, Кузбасс – 1231); объявлено 120 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (Хакасия – 41, Тыва – 12, Кузбасс-67) и 80 информирований в СМИ (Хакасия – 29, Тыва – 23, Кузбасс-28).

В ФГИС «Сатурн» внесено 712 заявлений от хозяйствующих субъектов (Хакасия – 252, Тыва – 13, Кузбасс — 447), зарегистрировано 7390 площадок (Хакасия – 643, Тыва – 13, Кузбасс-6734).