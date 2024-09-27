Итоги работы по временному трудоустройству подростков подвели в Тяжинском округе

Ежегодно центр занятости населения Тяжинского округа занимается организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В 2024 году в рамках программы временной занятости несовершеннолетних граждан при содействии службы занятости населения было трудоустроено 430 подростков.

В летний период в трудоустройстве несовершеннолетних граждан на временные работы приняли участие 5 работодателей. Во взаимодействии с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних было трудоустроено 193 подростка. Ребята занимались благоустройством улиц и площадей поселка Тяжинский, высаживали цветы, пропалывали клумбы, убирали мусор.

При содействии центра по бухгалтерскому и техническому обслуживанию учреждений культуры были трудоустроены 102 несовершеннолетних гражданина. Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» трудоустроила 130 подростков. Ребята занимались благоустройством улиц, площадей, игровых площадок окружного центра.

Тяжинский агропромышленный техникум трудоустроил 2 подростков. Ребята подключились к работам по благоустройству, озеленению и очистке территории. Индивидуальный предприниматель из поселка Тяжинский Зинаида Михайловна Тюрина трудоустроила 3 ребят, которые занимались уборкой помещений, осуществляли посадку и прополку цветников.

Помимо заработной платы подростки получили материальную поддержку из средств областного бюджета от центра занятости населения Тяжинского округа в размере 2094,00 рублей из расчета за месяц.