Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии рапса в Калининград
1 и 2 июня 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 26 фитосанитарных сертификатов на партии рапса для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.
При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.
В результате партии рапса в объеме 1767 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
03/06/2026