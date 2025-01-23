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Из Кузбасса в Монголию отгружены первые в 2025 году партии отрубей пшеничных и муки пшеничной

C 14 по 20 января специалисты Россельхознадзора проконтролировали первые в 2025 году отгрузки отрубей пшеничных и муки пшеничной из Кемеровской области — Кузбасса в Монголию.

На весь объем продукции оформлено 16 фитосанитарных сертификатов.

Кроме того, ведомство подтвердило соответствие 251 т отрубей пшеничных, 81 т муки пшеничной, а также транспортных средств и условий перевозки ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и ветеринарным требованиям страны-импортера по качеству и безопасности данной продукции.

Основанием для этого стали результаты исследований, проведенных в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Общество
kuzbassnews.ru
23/01/2025
Общество
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