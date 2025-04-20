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К 80-летию Победы в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва состоялась премьера исторического мюзикла «Александр Невский»

Премьера приурочена ко Дню воинской славы России - Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Мюзикл посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Эпический мюзикл «Александр Невский» — седьмой спектакль продюсера и композитора Кима Брейтбурга в Музыкальном театре Кузбасса им А.К. Боброва. До него были «Дубровский», «Голубая камея», «Парижские тайны», «Рок», «Служебный роман», «Ромео и Джульетта». Ким и Валерия Брейтбург, как и в случае с «Роком», также стали постановщиками спектакля. Либретто — Михаила Марфина и Сергея Сашина.

К мюзиклу было пошито около 200 костюмов на два состава. Над эскизами к спектаклю работала мастер исторического костюма Екатерина Мирошниченко. Художник-постановщик Григорий Белов создал удивительные многофункциональные декорации. 

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
20/04/2025
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