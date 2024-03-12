К условному сроку приговорён житель города Кемерово за похищение двух бутылок водки из магазина

В сентябре 2023 года житель города Кемерово находясь в торговом зале магазина «Мария-Ра» похитил с прилавка магазина имущество, принадлежащее общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1» водку объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, стоимостью 292 рубля 53 копейки за 1 бутылку, на общую сумму 585 рублей 06 копеек.

Его действия стали очевидны для кассира магазина, которая выбежала за ним на улицу с требованием вернуть товар, однако мужчина сел в салон автомобиля «Такси» и скрылся с места преступления с похищенным имуществом.

Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, пояснил, что у него умер отец, он был на кладбище, далее заехал в магазин взял две бутылки водки, сел в такси и уехал, почему не оплатил товар затрудняется ответить.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Ранее данный гражданин отбывал наказание, назначенное Ленинским районным судом г. Кемерово по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 09.08.2018 освобождён по отбытию наказания.

Приговор вступил в законную силу.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото: Кемеровский районный суд