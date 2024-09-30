Кадеты МЧС узнали о службе в Росгвардии от обладателя крапового берета

В Кемерове офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Александр Кискин встретился с учащимися Губернаторской кадетской школы МЧС и рассказал старшеклассникам о возможностях службы в войсках национальной гвардии.

Майор Кискин, обладатель крапового берета – высшего символа спецназа, подробно разъяснил условия поступления в ведомственные высшие учебные заведения Росгвардии, а также поделился своим личным опытом обучения в Новосибирском военном институте. По его словам, получить высшее военное образование можно в четырех ВУЗах Росгвардии – в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске. Особое внимание офицер уделил факультету военно-политической работы.

«Наши ВУЗы готовят высококвалифицированных специалистов, и мы хотим помочь старшеклассникам сделать правильный выбор в жизни, от которого будет зависеть их будущее», — отметил майор Александр Кискин.

Он также подробно о рассказал конкурсной основе поступления и особенностях учебы и быта в военных вузах. По окончании пятилетнего обучения выпускникам присваивается звание лейтенанта, что открывает путь к службе на руководящих офицерских должностях в Росгвардии.

В завершение встречи офицер ответил на многочисленные вопросы кадетов, подчеркнув важность осознанного выбора профессии, связанной с защитой Родины.

Фото: Росгвардия