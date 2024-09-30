Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кадеты МЧС узнали о службе в Росгвардии от обладателя крапового берета

В Кемерове офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Александр Кискин встретился с учащимися Губернаторской кадетской школы МЧС и рассказал старшеклассникам о возможностях службы в войсках национальной гвардии.

Майор Кискин, обладатель крапового берета – высшего символа спецназа, подробно разъяснил условия поступления в ведомственные высшие учебные заведения Росгвардии, а также поделился своим личным опытом обучения в Новосибирском военном институте. По его словам, получить высшее военное образование можно в четырех ВУЗах Росгвардии – в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске. Особое внимание офицер уделил факультету военно-политической работы.

«Наши ВУЗы готовят высококвалифицированных специалистов, и мы хотим помочь старшеклассникам сделать правильный выбор в жизни, от которого будет зависеть их будущее», — отметил майор Александр Кискин.

Он также подробно о рассказал конкурсной основе поступления и особенностях учебы и быта в военных вузах. По окончании пятилетнего обучения выпускникам присваивается звание лейтенанта, что открывает путь к службе на руководящих офицерских должностях в Росгвардии.

В завершение встречи офицер ответил на многочисленные вопросы кадетов, подчеркнув важность осознанного выбора профессии, связанной с защитой Родины.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/09/2024
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus