Кадеты Росгвардии принимают участие в межрегиональном фестивале «Заоблачный фронт-2026»

На Южном Урале состоялось торжественное открытие военно-спортивного межрегионального фестиваля «Заоблачный фронт-2026», объединившего 220 участников из 13 регионов Российской Федерации. В этом году участие в мероприятии принимают и учащиеся классов Росгвардии кемеровской школы № 74.

Юнгвардейцы активно включились в образовательный и практический процесс, принимая участие во встречах с руководителями региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» из Челябинской области и Республики Башкортостан, а также налаживая взаимодействие со сверстниками из других регионов страны.

Под руководством опытных инструкторов юнгвардейцы приступили к занятиям по горной подготовке, формируя навыки выживания, ориентирования и действий в сложных природных условиях.

Ключевым этапом фестиваля станет восхождение на гору Большой Иремель высотой более 1 500 метров.

По словам старшего куратора кадетских классов Юлии Кулаковой, кадеты Росгвардии школы № 74 достойно представляют Кузбасс на межрегиональном уровне, демонстрируя сплоченность, ответственность и высокий уровень подготовки. А участие в подобных мероприятиях формирует у подрастающего поколения устойчивую мотивацию к развитию и выбору жизненного пути, в том числе связанного со службой в Росгвардии.

