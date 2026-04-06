Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кадеты Росгвардии принимают участие в межрегиональном фестивале «Заоблачный фронт-2026»

На Южном Урале состоялось торжественное открытие военно-спортивного межрегионального фестиваля «Заоблачный фронт-2026», объединившего 220 участников из 13 регионов Российской Федерации. В этом году участие в мероприятии принимают и учащиеся классов Росгвардии кемеровской школы № 74.

Юнгвардейцы активно включились в образовательный и практический процесс, принимая участие во встречах с руководителями региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» из Челябинской области и Республики Башкортостан, а также налаживая взаимодействие со сверстниками из других регионов страны.

Под руководством опытных инструкторов юнгвардейцы приступили к занятиям по горной подготовке, формируя навыки выживания, ориентирования и действий в сложных природных условиях.

Ключевым этапом фестиваля станет восхождение на гору Большой Иремель высотой более 1 500 метров.

По словам старшего куратора кадетских классов Юлии Кулаковой, кадеты Росгвардии школы № 74 достойно представляют Кузбасс на межрегиональном уровне, демонстрируя сплоченность, ответственность и высокий уровень подготовки. А участие в подобных мероприятиях формирует у подрастающего поколения устойчивую мотивацию к развитию и выбору жизненного пути, в том числе связанного со службой в Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
06/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus