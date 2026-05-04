Кадеты Росгвардии приняли участие в благоустройстве воинских захоронений

В Кемерове кадеты профильного класса Росгвардии школы №74 приняли участие в благоустройстве мест захоронений периода Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы.

К акции присоединились сотрудники территориального управления Кировского района и представители центров по работе с населением. Совместными усилиями участники привели в порядок территорию кладбища, где расположены шесть братских захоронений тружеников оборонных предприятий и воинов, умерших от ран в госпиталях города.

В ходе работ участники очистили территорию от прошлогодней листвы и сухих веток, вымыли памятники и вывезли накопившийся мусор. В результате проведенных мероприятий захоронения приведены в надлежащее состояние.

Фото: Росгвардия