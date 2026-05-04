Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кадеты Росгвардии приняли участие в благоустройстве воинских захоронений

В Кемерове кадеты профильного класса Росгвардии школы №74 приняли участие в благоустройстве мест захоронений периода Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы.

К акции присоединились сотрудники территориального управления Кировского района и представители центров по работе с населением. Совместными усилиями участники привели в порядок территорию кладбища, где расположены шесть братских захоронений тружеников оборонных предприятий и воинов, умерших от ран в госпиталях города.

В ходе работ участники очистили территорию от прошлогодней листвы и сухих веток, вымыли памятники и вывезли накопившийся мусор. В результате проведенных мероприятий захоронения приведены в надлежащее состояние.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/05/2026
Образование
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus