Кадеты Росгвардии приняли участие в кузбасском слёте поисковых отрядов «Наследники Победы»

Поисковый отряд юнгвардейцев из школы № 74 города Кемерово завершил смену на областном слёте поисковых объединений «Наследники Победы». Мероприятие состоялось на базе военно-патриотического центра «Авангард», расположенного в Кемеровском муниципальном округе.

В рамках слёта участники прошли обучение, где освоили базовые навыки, необходимые для предстоящих полевых экспедиций. Программа включала не только теоретические и практические занятия, но и насыщенную культурную и спортивную часть. Ребята приняли участие в конкурсах, викторинах, творческих встречах и спортивных соревнованиях – среди них фестиваль патриотической песни, товарищеские игры по волейболу и конкурс КВН.

По итогам смены лучшие участники, в том числе представители поискового отряда кадетов Росгвардии, были награждены дипломами и памятными кубками за активную позицию и проявленную инициативу.

Слёт «Наследники Победы» проводится в Кузбассе ежегодно начиная с 2010 года и является важной площадкой для подготовки начинающих поисковиков, формирования гражданской позиции и развития патриотического духа среди молодежи региона.

Фото: Росгвардия