Как «белая» и «серая» зарплаты влияют на размер будущей пенсии жителей Кемеровской области – Кузбасса?

Официальная зарплата — одно из основных условий формирования пенсионных прав гражданина. Периоды работы засчитываются в страховой стаж, если работодатель начисляет и уплачивает взносы за сотрудника. Они учитываются на индивидуальном лицевом счете, который Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу открывает каждому жителю региона.

От суммы страховых взносов напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Если работник получает «серую» зарплату или работает вообще без официального оформления, в дальнейшем он сможет рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже страховой. Кроме того, неофициальная занятость может стать препятствием для оформления, к примеру, пособия по временной нетрудоспособности. Больничный листок не будет открыт, если работник официально не трудоустроен, а работодатель не отчислял за него взносы в региональное Отделение СФР. Проблемы возникнут и при «серой» зарплате: если работодатель уплачивал взносы за официально трудоустроенного работника не в полном объеме, то пособие по больничному может быть рассчитано исходя из минимального размера оплаты труда.

«Когда работник соглашается на “серые” схемы оплаты труда, он должен понимать, что страховые взносы за него работодатель платит в минимальном размере или даже не платит совсем. Как следствие — его будущая пенсия тоже формируется в минимальном размере. Работник также лишает себя прав социальной защиты — оплаты отпуска, листков нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, многих других гарантий. Рекомендую контролировать работодателя, то есть проверять состояние своего индивидуального лицевого счета. Из него можно получить информацию, уплачивает ли работодатель страховые взносы. Заказать выписку о состоянии ИЛС можно на портале Госуслуг», – отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Также обратиться за выпиской из индивидуального лицевого счета можно лично в клиентские службы Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу и в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам контакт-центра: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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