Как растения «говорят» о своих проблемах : советы Россельхознадзора

Растения не умеют говорить, но подают чёткие сигналы о проблемах — нужно лишь научиться их понимать. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора рассказывают, как распознать тревожные признаки на разных этапах роста и вовремя помочь сельхозкультурам.

На стадии всходов обращайте внимание на отсутствие ростков в положенный срок — это может быть связано с глубокой заделкой семян, использованием некачественного материала, избыточным поливом или низкой температурой. Если всходы слишком густые, растения будут конкурировать за свет, вытягиваться и чаще болеть — в таком случае их нужно проредить, аккуратно срезая лишние сеянцы ножницами.

Очень важно для посева брать только семена, внесённые в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Это гарантирует соответствие сорта климату региона, устойчивость к болезням и вредителям, а также заявленную урожайность. Проверить наличие сорта в реестре можно на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия».

При выращивании рассады насторожить должны несколько признаков. Вытягивание стеблей может говорить о недостатке света, тесноте или избытке подкормок. Если рост остановился после появления 1–2 настоящих листьев, вероятно, дело в плохом грунте или нарушении температурного режима. Полегание сеянцев («чёрная ножка») обычно возникает из-за высокой влажности, загущённых посевов или недостатка света.

Во время вегетации главный индикатор здоровья — листья. Равномерное пожелтение нижних листьев указывает на нехватку азота, жёлтые верхние листья при зелёных жилках — на дефицит железа, а дырочки с подсохшими краями — на недостаток калия. Пятна, налёт и плесень свидетельствуют о грибных заболеваниях, а скручивание и деформация листьев могут быть вызваны вирусами или вредителями.

Перед цветением и плодоношением важно следить за общим состоянием растений. Отставание в росте и слабое цветение могут быть связаны с дисбалансом питания, недостатком влаги или света. Если растение увядает и не восстанавливается после полива, это может указывать на корневые гнили. Деформация плодов и неравномерное созревание часто возникают из-за дисбаланса микроэлементов или перепадов температуры и влажности.

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют:

  • покупать семена у проверенных поставщиков;
  • соблюдать сроки и глубину посева для каждой культуры;
  • обеспечить растениям достаточно света, оптимальную температуру и влажность;
  • обеззараживать грунт перед посевом и проводить профилактические обработки.

Внимательное наблюдение за растениями и своевременная реакция на их сигналы помогут сохранить урожай и повысить эффективность сельскохозяйственного производства.

kuzbassnews.ru
23/04/2026
