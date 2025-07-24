Как сохранить здоровье головного мозга
С 21 по 27 июля в Кузбассе проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. Что нужно делать, чтобы сохранить ясность ума, память, координацию и другие когнитивные функции на долгие годы, рассказала Вера Евстафьева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Здоровье головного мозга зависит от его кровоснабжения и регенерации нейронов. Эти условия выполнимы при соблюдении простых правил:
- Контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, показатель свёртываемости крови.
- При боли и других симптомах своевременно обращаться к врачу и выполнять его рекомендации. Провести исследование сосудов головы и шеи.
- Чаще бывать на свежем воздухе, высыпаться (7-8 часов качественного сна ежедневно).
- Снизить тревожность и повысить стрессоустойчивость. При тревожных и депрессивных состояниях мозг не в состоянии перезагрузиться, что вызывает смерть нервных клеток и приводит к нарушению в работе многих внутренних органов. Поэтому важно контролировать свои эмоции, а в состоянии хронического стресса или других эмоциональных расстройств обращаться за помощью к специалисту (психологу, психотерапевту).
- Правильно питаться. Продукты, которые необходимо включить в свой рацион для улучшения кровообращения головного мозга: растительное масло — оливковое, тыквенное, льняное (принимать натощак за полчаса до завтрака по 1 десертной ложке), морская рыба — форель, тунец, семга, сельдь; ягоды - брусника, черника, смородина, клюква; горький шоколад с содержанием какао не менее 72%; орехи, семена тыквы, подсолнечника; зеленый чай; продукты со значительным содержанием пищевых волокон - отруби, капуста, морковь, свекла, тыква, баклажаны, кабачки, яблоки, сливы, грейпфруты, бананы, морская капуста, пшено, гречка.
- Принимать витамины группы В и магний. Это дополнительное питание для мозга, необходимое для улучшения познавательных функций, нормализации сна и эмоционального состояния, а также для того, чтобы справиться с повышенными нагрузками и стрессами.
- Повысить физическую активность. Регулярные занятия физкультурой положительно влияют на образование новых мелких кровеносных сосудов, доставляющих мозгу обогащенную кислородом кровь. Физические упражнения стимулируют развитие нервных клеток, укрепляют связи между нейронами мозга.
- Тренировать память: читать, пересказывать текст, заучивать стихи, решать кроссворды. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки, развивает неврологическую пластичность. Работоспособность, память и скорость мышления напрямую зависят от количества нейронных связей. Чем их больше, тем лучше.
Любое обучение в течение всей жизни стимулируют работу мозга и обеспечивают его гармоничное функционирование. А это значит, что постоянное развитие мозга улучшает качество нашей жизни и способствует активному долголетию.
Фото предоставлено КЦОЗиМП
24/07/2025