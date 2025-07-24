Как сохранить здоровье головного мозга

С 21 по 27 июля в Кузбассе проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. Что нужно делать, чтобы сохранить ясность ума, память, координацию и другие когнитивные функции на долгие годы, рассказала Вера Евстафьева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Здоровье головного мозга зависит от его кровоснабжения и регенерации нейронов. Эти условия выполнимы при соблюдении простых правил:

Контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, показатель свёртываемости крови.

При боли и других симптомах своевременно обращаться к врачу и выполнять его рекомендации. Провести исследование сосудов головы и шеи.

Чаще бывать на свежем воздухе, высыпаться (7-8 часов качественного сна ежедневно).

Снизить тревожность и повысить стрессоустойчивость. При тревожных и депрессивных состояниях мозг не в состоянии перезагрузиться, что вызывает смерть нервных клеток и приводит к нарушению в работе многих внутренних органов. Поэтому важно контролировать свои эмоции, а в состоянии хронического стресса или других эмоциональных расстройств обращаться за помощью к специалисту (психологу, психотерапевту).

Правильно питаться. Продукты, которые необходимо включить в свой рацион для улучшения кровообращения головного мозга: растительное масло — оливковое, тыквенное, льняное (принимать натощак за полчаса до завтрака по 1 десертной ложке), морская рыба — форель, тунец, семга, сельдь; ягоды - брусника, черника, смородина, клюква; горький шоколад с содержанием какао не менее 72%; орехи, семена тыквы, подсолнечника; зеленый чай; продукты со значительным содержанием пищевых волокон - отруби, капуста, морковь, свекла, тыква, баклажаны, кабачки, яблоки, сливы, грейпфруты, бананы, морская капуста, пшено, гречка.

Принимать витамины группы В и магний. Это дополнительное питание для мозга, необходимое для улучшения познавательных функций, нормализации сна и эмоционального состояния, а также для того, чтобы справиться с повышенными нагрузками и стрессами.

Повысить физическую активность. Регулярные занятия физкультурой положительно влияют на образование новых мелких кровеносных сосудов, доставляющих мозгу обогащенную кислородом кровь. Физические упражнения стимулируют развитие нервных клеток, укрепляют связи между нейронами мозга.

Тренировать память: читать, пересказывать текст, заучивать стихи, решать кроссворды. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки, развивает неврологическую пластичность. Работоспособность, память и скорость мышления напрямую зависят от количества нейронных связей. Чем их больше, тем лучше.

Любое обучение в течение всей жизни стимулируют работу мозга и обеспечивают его гармоничное функционирование. А это значит, что постоянное развитие мозга улучшает качество нашей жизни и способствует активному долголетию.

Фото предоставлено КЦОЗиМП