Как сохранить здоровье на рабочем месте

Сегодня началась тематическая неделя, которую Минздрав РФ посвятил популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах. На работе мы проводим большую часть жизни. За это время можно как нанести вред своему здоровью, так и, наоборот, укрепить его. Выбор за нами! При хорошем самочувствии и жить, и работать получается гораздо эффективнее и приятнее, поэтому в наших интересах минимизировать воздействие вредных факторов на работе. Что можно сделать, рассказала Ирина Кожинова, к.м.н., заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Если говорить об офисной работе или, например, работе водителя, то первая угроза здоровью - низкая физическая активность. Длительное вынужденное положение тела сидя, привычка сутулиться часто приводят к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, нарушению кровообращения, способствуют увеличению веса и усугубляют нервное напряжение. Рекомендуется каждый час выделять 5 минут на небольшую зарядку с потягиванием мышц, на самомассаж шеи и спины, ходьбу по коридору или по лестнице. Надо следить за осанкой, чаще менять положение тела, периодически вставать из-за стола, наклоняться. На обеденном перерыве очень желательно 20-30 минут прогуляться по улице в интенсивном темпе.

Вторая угроза – ухудшение зрения. Офисные работники сидят за компьютером в течение 6 - 8 часов, что неизбежно приведет к проблемам: снижению остроты зрения, синдрому «сухого глаза», головной боли, головокружению. Самое простое и эффективное средство для поддержания здоровья глаз - специальная гимнастика (посмотреть вдаль, поморгать, нарисовать глазами восьмерку, сделать пальминг).

Третья проблема – питание. Всем известно, что питаться нужно регулярно, разнообразно, полноценно. Но в условиях активной работы реализовать это не так просто. Часто в ущерб здоровью работники пропускают обед, перекусывают на ходу, заменяют полноценный прием пищи чашкой кофе с выпечкой или фастфудом. А в итоге - проблемы с желудочно-кишечным трактом и лишний вес. Следует осознанно относится к приему пищи. Выделите время для обеда в спокойной обстановке, отключитесь от работы, телефона, служебных разговоров. Если нет возможности выйти из офиса, то приносите еду в контейнере. Обязательно употребляйте полноценные белки (мясо, птицу, рыбу), гарниры из цельнозерновых круп, не менее 400 г в день овощей, фруктов и ягод. В качестве перекуса вместо сладостей и выпечки используйте фрукты, орехи, йогурт.

Важно не забывать пить в течении дня чистую воду, из расчета 30 мл на каждый килограмм веса. Это позволит вывести вредные вещества из организма, улучшит самочувствие, пищеварение, состояние кожи.

Загрязненный сухой воздух угрожает здоровью легких. Духота в помещении вызывает головную боль, уменьшение уровня концентрации и внимания, снижение работоспособности, сухость кожи и слизистых оболочек. Чаще открывайте окна и проветривайте офис. Оптимальный вариант - использовать увлажнитель воздуха. Если есть возможность, периодически выходите на улицу и дышите свежим воздухом, гуляйте на обеденном перерыве в близлежащем парке или сквере.

Для снятия стресса, усталости и для повышения работоспособности можно делать дыхательные упражнения. Например, такое простое и эффективное упражнение: медленно вдохните через нос, задержите дыхание на несколько секунд, затем выдохните ртом. В процессе можно визуализировать, как с выдохом уходят негативные эмоции.

Эти советы работают! Попробуйте и убедитесь сами.

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики