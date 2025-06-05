Как сохранить здоровье ребенка

Основы здорового образа жизни закладываются в семье, и прежде всего родители являются примером поведения для ребенка. Советы родителям о главных составляющих крепкого здоровья ребенка дала Лилия Егорова, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Очень важен режим дня и полноценный сон. От качества сна зависит физическое развитие и эмоциональное состояние ребенка. Установите малышу определенное время отхода ко сну не позднее 22.00, придерживайтесь его и в выходные дни. Взаимодействие с гаджетами надо прекратить минимум за 1 час до сна, чтобы мозг ребенка успокоился. Режим лучше подбирать индивидуально, с учетом возраста, характера и индивидуальных качеств.

Физические нагрузки необходимы детям, полезны для укрепления костей, мышц и суставов. Подберите ребенку такую физическую активность, которой он бы занимался с удовольствием, а не через силу. Ежедневные прогулки на свежем воздухе благотворно влияют на организм, поэтому гулять нужно в любую погоду.

Формируйте у ребенка здоровые пищевые привычки. Основу рациона питания должны составлять белковые (мясо, курица, рыба), молочные продукты, цельнозерновые каши, овощи, фрукты, ягоды, орехи. В качестве десерта – пастила, мармелад, сухофрукты. Минимизируйте обработанные продукты с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов. Откажись от вредных продуктов: фастфуда, чипсов, картофеля фри, копченостей, кондитерских изделий, шоколадных батончиков и т.п.

Любите, заботьтесь, общайтесь со своими детьми, чаще проводите совместный досуг. Положительные эмоции улучшают гормональный фон и укрепляют иммунитет. Если ребенку дома комфортно, то он будет счастлив и спокоен. Для улучшения эмоционального состояния ограничьте время использования смартфона, планшета, видеоигр и социальных сетей.

Регулярно проходите с детьми профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в детской поликлинике с целью выявления заболеваний на ранних стадиях и своевременного лечения.

Будьте положительным примером для своего ребёнка - ведите здоровый образ жизни!

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики