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﻿Как создать привлекательный и функциональный буклет?

Изготовление брошюр или буклетов - очень актуальная тема на сегодняшний день, так как это прекрасная возможность привлечь внимание к своему бизнесу или донести важную информацию до потребителя. Буклет имеет удобный формат, а его создание не требует значительных финансовых затрат.

Как разработать дизайн брошюры?

Если клиент еще не определился с дизайном буклета, есть много моментов, которые нужно учесть, чтобы в итоге добиться нужного эффекта. Самостоятельно или с помощью профессионала tprint.ru нужно учесть основные показатели и сделать оптимальный для себя выбор:

  • размер. Буклет имеет два варианта - сложенный и развёрнутый формат. Самый распространённый и удобный вариант - это Евробуклет, состоящий из двух частей. Это может быть формат А6, А5 или А4. Выбор зависит от объёма размещаемой информации, пожеланий заказчика и стиля буклета;
  • тип фальцовки. Количество сгибов, как уже понятно, зависит от количества предоставленной информации. Существуют сотни вариантов складывания буклетов. Это отличная возможность оригинально представить свой продукт;
  • тип бумаги. Она не должна быть слишком мягкой, но и не должна быть слишком плотной. В противном случае буклет не примет нужную форму в сложенном виде. Сегодня представлено большое количество видов бумаги, что позволит каждой компании идеально представить свой товар или услугу;
  • вид печати. Для небольших тиражей модно использовать цифровую печать. Офсетная печать отличается более высоким качеством, но требует специальной подготовки материала;
  • оригинальность. Если вы хотите привлечь внимание необычным решением, можно использовать вырубку, глянцевое покрытие некоторых деталей, тиснение. Держать эти буклеты в руках одно удовольствие. Некоторые даже хранят и коллекционируют их;
  • ориентированность. Поскольку основной задачей данного изобретения является привлечение внимания потребителя, стоит рассмотреть характеристики целевой категории для разработки дизайна. Это приоритет.

Каковы преимущества рекламного буклета?

Печать буклетов tprint.ru

С момента своего создания буклет, как вид рекламы, не потерял своей популярности. Это происходит по нескольким причинам:

  • доступность. Как крупная компания, так и новичок в той или иной сфере имеют возможность заказать печать буклета, привлекая тем самым огромное количество потребителей. Требует минимальных финансовых вложений;
  • простота. Для создания буклета достаточно обратиться в типографию tprint.ru, где помогут разработать дизайн и в короткие сроки напечатать необходимое количество продукции;
  • компактность. В этом большое преимущество брошюр перед другими видами рекламы. Их легко размещать, а потребителям удобно носить с собой, чтобы прочитать в удобное время и не потерять информацию;
  • универсальность. Такая реклама подходит для любого бизнеса, так как может эффективно продвигать любой товар или услугу.
М
kuzbassnews.ru
18/04/2023
М
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