Карантинное фитосанитарное обеззараживание пиломатериалов термическим методом

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу информирует, организации желающие осуществлять работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию лесоматериалов (т.е. уничтожение или лишение жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на подкарантинных объектах) термическим методом.

Эти работы необходимы в целях обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности, предотвращение перемещения, распространения и акклиматизации карантинных вредных организмов, выполнение требований Международной Конвенции по карантину и защите растений, соблюдение фитосанитарных требований стран - импортеров при экспорте подкарантинной продукции.

Проведением карантинного фитосанитарного обеззараживания могут заниматься организации, получившие государственную лицензию, в соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Со всеми требованиями к лицензиатам можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора https://fsvps.gov.ru/licenzirovanie-dejatelnosti-na-pravo-vypolnenija-rabot-po-karantinnomu-fitosanitarnomu-obezzarazhivaniju/ в разделе «Лицензирование деятельности».

Основное, что нужно отметить это наличие у соискателя лицензии:

- помещений, зданий, сооружений и иных объектов, не являющихся объектами жилищного фонда и принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ по обеззараживанию. Также необходим закрытый с бетонированным основанием склад для хранения готовой продукции (обработанной древесины) и склад для необработанной древесины.

-приборов и систем контроля, сигнализации, оповещения и защиты, оборудования, необходимых для выполнения заявленных работ по обеззараживанию, в том числе сушильных камер, камер понижения температуры, приборов и датчиков контроля и измерения температурных показателей и показателей влажности, приборов измерения давления;

Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по обеззараживанию осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (г. Москва).

По вопросам получения консультации по карантинному фитосанитарному обеззараживанию можно обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: в Кузбассе 8(3842)36-15-80. в Республике Хакасия (3902) 22-55-73; в Республике Тыва (39422) 6-65-79.