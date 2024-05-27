Кассационный суд оставил без изменения приговор в отношении сибирячки, причинившей односельчанке смертельные травмы

Восьмым кассационным судом общей юрисдикции подтверждена законность и обоснованность судебных постановлений нижестоящих инстанций в отношении 37-летней жительницы Мариинского муниципального округа Кузбасса, которой назначен девятилетний срок лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за умышленное причинение 57-летней односельчанке тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности её смерть.

Около двух с половиной лет тому назад в одном из сёл Мариинского муниципального округа две односельчанки днём распивали спиртные напитки в доме у обвиняемой. В ходе распития женщины поссорились, и хозяйка дома стала выгонять гостью. Однако гостья упорно заявляла, что сначала выпьет ещё, и только после этого уйдёт. В ходе произошедшей ссоры гостья ударила хозяйку дома по руке, после чего обвиняемая нанесла собутыльнице несколько ударов по голове и вытолкнула её из дома.

До своего дома гостья добралась самостоятельно, но там её состояние ухудшилось, в связи с чем сожителю пришлось вызывать «скорую помощь». Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней в реанимационном отделении «Мариинской городской больницы имени В.М. Богониса» 57-летняя женщина скончалась в результате причинённой ей черепно-мозговой травмы.

Приговором Мариинского городского суда Кемеровской области, постановленным на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Позже приговор был оставлен без изменения и судом апелляционной инстанции.

Не соглашаясь со вступившим в законную силу приговором, адвокатом осуждённой была подана жалоба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, в которой приводились доводы о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела.

Однако в результате рассмотрения жалобы кассационная судебная инстанция не установила нарушений закона, повлиявших на исход дела.

Судебные акты нижестоящих судов были оставлены без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд