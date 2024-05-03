Кемеровчанин заплатит за ремонт квартиры, в которой он устроил пожар, пытаясь скрыть преступление

Поджог квартиры кемеровчанин совершил с целью скрыть следы кражи бытовой техники и вещей, принадлежащих квартиросъёмщику. Пожаром также были уничтожены бытовая техника и мебель, находящиеся в квартире. Уйти от уголовной ответственности кемеровчанину не удалось – ему было назначено три года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После этого собственница квартиры, собрав необходимые документы, обратилась в суд с требованием взыскать с поджигателя расходы, связанные с ремонтом её жилья.

Из материалов дела следует, что более двух лет назад кемеровчанин, завладев ключом от квартиры, которую арендовал его знакомый, совершил кражу бытовой техники и одежды этого знакомого. С целью скрыть следы совершённого преступления, злоумышленник решил устроить пожар в квартире. В результате пожара собственнице квартиры был причинён ущерб в виде уничтожения бытовой техники, мебели и внутренней отделки.

Однако кемеровчанину не удалось уйти от уголовной ответственности. За кражу и умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога, приговором Центрального районного суда г.Кемерово кемеровчанину было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Одновременно с этим в пользу собственницы квартиры с осуждённого было взыскано около 75 тысяч рублей за уничтоженное пожаром имущество.

После пожара хозяйке квартиры пришлось делать ремонт. Общая стоимость внутренней отделки квартиры, замены входной двери и связанных с этими работами экспертных исследований составила около 190 тысяч рублей. С требованиями взыскать эту сумму с поджигателя квартиры собственница обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области, так как осуждённый в настоящее время отбывает наказание в одной из исправительных колоний Мариинска.

В судебном заседании виновный в поджоге кемеровчанин оспаривал стоимость восстановительного ремонта, считая её завышенной. Но подтвердить свои доводы какими-либо доказательствами в судебном заседании он не смог.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил требования собственницы квартиры, и вынес решение о взыскании с причинителя вреда в её пользу около 190 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда на днях оставила принятое решение без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд