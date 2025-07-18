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Кемеровская организация привлечена к административной ответственности за нарушение требований технического регламента

Выпуск в обращение зерна без подтверждения его соответствия требованиям технического регламента был выявлен специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в апреле 2025 года в ходе проведения согласованной с органами прокуратуры внеплановой проверки.

Так, ООО «Хутор» не обеспечило надлежащее прохождение процедуры подтверждения соответствия зерна урожая 2024 года, что выражалось в отсутствии исследований предельно допустимого уровня содержания действующих веществ пестицидов, а именно: альфа-циперметрин, применяемый при выращивании на пищевые цели партии пшеницы массой 1 390 т, а также дикват дибромид, применяемый на партию гороха на пищевые цели массой 680 т.

В результате контрольных (надзорных) мероприятий ведомство привлекло сельхозтоваропроизводителя к административной ответственности в виде объявления предупреждения за выпуск в обращение зерна без подтверждения в полном объеме его соответствия необходимым требованиям, нарушив пункты 1, 3 статьи 3, пункт 3 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

10 июля 2025 года соответствующее постановление Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора вступило в законную силу.

Таким образом, 2 070 т зерна, соответствие которого требованиям технического регламента ТР ТС 015/2011 не подтверждено, не допущено к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Общество
kuzbassnews.ru
18/07/2025
Общество
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