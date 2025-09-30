Кемеровская организация привлечена к административной ответственности за несоблюдение регламента применения пестицидов и агрохимикатов

26 августа 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел инспекционный визит при помощи мобильного приложения «Инспектор» в отношении предприятия, осуществляющего производство и реализацию рапса в Крапивинском районе Кемеровской области — Кузбасса.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия, состоявшегося по требованию прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса, было установлено, что хозяйствующий субъект применил пестицид, который согласно Государственному каталогу не разрешен к применению на выращиваемой сельскохозяйственной культуре. Кроме того, юридическое лицо разместило объявление в местной газете о предстоящей обработке посевов рапса, в котором отсутствовали наименования запланированных к применению пестицидов, даты применения пестицидов, способ и дозировка применения пестицидов, класс опасности пестицида для человека/пчел, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Выявленные факты являются нарушением ч.2 ст. 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109 « О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также п. 2,3,4 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490 «О пчеловодстве в Российской Федерации».

10 сентября 2025 года по результатам проверки ведомством возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.3 КоАП РФ.

23 сентября 2025 года при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении ведомство привлекло сельхозтоваропроизводителя к ответственности в виде штрафа.