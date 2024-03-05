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Кемеровские лыжники из СШОР № 3 успешно выступили на двух турнирах в минувшие выходные

2 марта на спортивной базе «Лесная» (г. Топки) прошли XXlV региональные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка. Участвовали 179 спортсменов из городов Кузбасса. По итогам гонки команда СШОР № 3 заняла 2-е место.  

Серебряные медали завоевали Екатерина Артюшина, Андрей Фликов. Бронзовые награды достались Всеволоду Иванову, Ярославе Бенц, Дарье Куприяновой, Дмитрию Никишову, Дарье Орловой.  

3 марта в Ленинске-Кузнецком прошёл чемпионат и первенство Кузбасса по лыжным гонкам памяти тренера Г.М. Беляева. Турнир собрал 115 участников спортсменов из Кузбасса, Новосибирской, Воронежской областей и Ненецкого АО. 

Представители СШОР № 3 стал победителями и призёрами соревнований. Чемпионом на дистанции 30 км. стал Дмитрий Маркидонов. Серебряную медаль завоевал Аркадий Бубнов.  

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
05/03/2024
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