Кемеровские лыжники из СШОР № 3 успешно выступили на двух турнирах в минувшие выходные

2 марта на спортивной базе «Лесная» (г. Топки) прошли XXlV региональные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка. Участвовали 179 спортсменов из городов Кузбасса. По итогам гонки команда СШОР № 3 заняла 2-е место.



Серебряные медали завоевали Екатерина Артюшина, Андрей Фликов. Бронзовые награды достались Всеволоду Иванову, Ярославе Бенц, Дарье Куприяновой, Дмитрию Никишову, Дарье Орловой.



3 марта в Ленинске-Кузнецком прошёл чемпионат и первенство Кузбасса по лыжным гонкам памяти тренера Г.М. Беляева. Турнир собрал 115 участников спортсменов из Кузбасса, Новосибирской, Воронежской областей и Ненецкого АО.



Представители СШОР № 3 стал победителями и призёрами соревнований. Чемпионом на дистанции 30 км. стал Дмитрий Маркидонов. Серебряную медаль завоевал Аркадий Бубнов.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово