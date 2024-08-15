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Кемеровские росгвардейцы поддержали просветительский проект, посвященный истории Сибири

В Кемерове в культурно-просветительском центре имени Сперанского, при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества», прошла просветительская акция, посвященная истории Сибири и местным формам управления.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии. В ходе акции им была представлена лекция об истории институтов управления в России и Сибири.

Помимо этого, росгвардейцы посетили выставку, посвященную истории малых народностей Кузбасса. В рамках мероприятия они изучили декоративно-прикладное искусство и традиционные костюмы местных народов, что позволило им глубже понять культурное наследие региона.

Участие в таком просветительском проекте подчеркнуло приверженность Росгвардии к культурному обмену и поддержке образовательных инициатив в Кузбассе.

 

 

Фото: Росгвардия

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Кемерово
kuzbassnews.ru
15/08/2024
Культура
Образование
Кемерово
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