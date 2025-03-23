Кемеровский «Кузбасс» подтвердил звание чемпиона России по хоккею с мячом

В финале чемпионата России по хоккею с мячом кемеровчане со счетом 10:2 одолели архангельский «Водник».

Счет открыл Артем Репях, также забили Дмитрий Макаров и Андрей Суворов, дубли оформили Янис Бефус и Никита Иванов, три гола, в том числе финальный десятый, на счету Вадима Чернова.

Помимо чемпионата России, в сезоне 2024-2025 кемеровский клуб второй раз подряд выиграл Кубок России, Суперкубок завоевал архангельский «Водник».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса