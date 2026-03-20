Кемеровский ОМОН повысил навыки десантирования в сложных метеоусловиях

В областном центре бойцы ОМОН «Оберег» провели тренировку по беспарашютному десантированию. В ходе занятий сотрудники спецподразделения отработали действия при высадке из вертолета МИ-8.

В ходе занятия личный состав выполнил спуски с применением альпинистского снаряжения. Нормативы отрабатывались на различных высотах от 5 до 20 метров. Особый упор сделан на технику скоростного спуска.

«Отрабатываем элементы, которые напрямую влияют на безопасность и скорость действий группы. Важно, чтобы каждый сотрудник уверенно работал на высоте и четко выполнял задачу вне зависимости от условий», - отметил офицер ОМОН «Оберег» с позывным «Вал».

По словам участников тренировки, такие навыки необходимы при выполнении задач в условиях плотной городской застройки или труднодоступной местности.

Тренировки сотрудников спецподразделений Росгвардии проводятся на регулярной основе и направлены на поддержание высокого уровня профессиональной подготовки, их готовности действовать оперативно и эффективно в любой обстановке.

 

Фото: Росгвардия

20/03/2026
