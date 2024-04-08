Кемеровский росгвардеец стал в числе лучших бойцов Сибири по комплексному единоборству

В Омске на базе детской юношеской спортивной школы имени Героя России Олега Охрименко состоялся чемпионат Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по комплексному единоборству. За почётные трофеи турнира боролись более сотни спортсменов в составе 14 команд, в том числе представители территориального управления Росгвардии по Кузбассу.

На ковер выходили спортсмены высокого уровня, от кандидатов в мастера спорта до мастеров спорта международного класса. Впервые в рамках чемпионата прошли встречи и на ринге. Боксеры поборолись за путевку на ведомственный чемпионат России.

В результате ожесточенной борьбы в личном зачете в весе до 90 кг сотрудник кемеровского СОБР «Символ» Сергей К. занял почетное второе место.

В торжественной обстановке под аккомпанементы военного оркестра Росгвардии победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами.

Фото: Росгвардия