Кемеровский СОБР Росгвардии познакомил юных кузбассовцев со своей службой

В Кемеровском муниципальном округе сотрудники СОБР «Символ» Росгвардии в интерактивном формате рассказали о своей службе ученикам школы-интерната имени Фельде.

Встреча с детьми началась с демонстрации навыков высотной подготовки. Сотрудники спецподразделения провели для учеников 5-9 классов инструктаж, после чего помогли надеть снаряжение и почувствовать себя на несколько минут отважным спецназовцем на высоте спортивного зала школы.

Помимо этого, росгвардейцы рассказали о снаряжении, которое используют сотрудники СОБР, а также о факторах влияющих на успешное выполнение задач.

Завершилось мероприятие уроком мужества, в ходе которого сотрудник СОБР «Символ» Евгений Ш. отметил: «Важно помнить, что все мы, вне зависимости от профессии, стоим на страже своей страны. Главное, чтобы вы, юное поколение, оставались смелыми и честными, умели помогать слабым, ценили дружбу и уважали старших!»

Школьники задавали гостям вопросы и сделали памятные фотографии в экипировке и щитом спецназа, а после поблагодарили гостей за интересную встречу.

Фото: Росгвардия