Кинолекторий "Мы вместе!" ко Дню народного единства

День народного единства — значимый для нашей страны праздник, символизирующий сплоченность россиян независимо от их национальной и социальной принадлежности. Благодаря единству народа история знает немало случаев преодоления различных трудностей и проблем, проведения реформ и изменений. Единство народов России является одним из главных факторов развития и процветания государтсва.

На кинолектории учащимся расскажут об истории государственного праздника, о проживающих в Кузбассе народах, их численном составе и уникальных традициях. Мероприятие завершится викториной на закрепление материала и просмотром тематического фильма из областного фонда.

Лекторий проходит для организованных групп студентов и школьников. Приобретение билетов возможно в рамках программы «Пушкинская карта».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино