Комментарии

Специалисты-кинологи войск национальной гвардии России 21 июня отмечают 116-летие со дня образования кинологической службы. Как и в другие дни свой праздник росгвардейцы проводят в тренировках и выполняют служебно-боевые задачи. Кинолог ОМОН «Оберег» Росгвардии Кузбасса с позывным «Коди» только приобретает опыт службы, однако уже выстроил доверительные отношения со своей собакой по кличке Ворожея.

Прапорщик Дмитрий З. признается, что с малых лет не было даже мысли о кинологической службе, да и о собаке не мечтал. Прошло время, и уже специалист отряда мобильного особого назначения «Оберег» с позывным «Коди» берет себе двухмесячного щенка восточно-европейской овчарки, дает ей имя Ворожея и убывает на учебные сборы в Москву.

По словам спецназовца, главные задачи кинолога, который входит в группу разминирования, — это обследование различных маршрутов движения, поиск и обнаружение взрывчатых веществ, взрывных устройств.

«У всех кинологов собаки обозначают находку по-разному. У кого-то напарник ложится или садится, моя собака замирает над предметом бесконтактно», - делится деталями кинолог кемеровского ОМОН.

Специалисты кинологической службы выполняют задачи, связанные с риском для жизни, поэтому подготовке их четвероногих напарников уделяется особое внимание. Как отмечает «Коди», во время дрессировки важно подходить к тренировкам индивидуально, помня, какой у твоего питомца характер, поведение. Начинается обучение с общего курса дрессировки и послушания, а затем проводят тренировки с элементами поиска и обнаружения животными взрывоопасных предметов, в которых стараются создать реальные условия, чтобы собака могла привыкнуть к обычно отвлекающим раздражителям.

«Кинолог должен быть более спокойным, так как дрессировка с любой собакой — это волнение, нервы. И чтобы в процессе дрессировки не злиться, потому что собака чувствует это очень хорошо. Понятно, что собака сразу не будет на первоначальных этапах на 100% работать. Все зависит от специалиста».

Теперь напарники – прапорщик «Коди» и овчарка Ворожея уже сплоченной командой нарабатывают опыт при выполнении реальных задач на крупных мероприятиях. И как отмечает сотрудник ОМОН, не было еще случаев, чтобы его напарница давала ложные обозначения. Главное, после выполнения задачи не забыли дать любимую игрушку.

Сейчас в спецподразделениях Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу на защите граждан вместе со своими четвероногими напарниками стоят пять кинологов.

Фото: Росгвардия